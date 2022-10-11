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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحتفظ بالإسرائيلية .. ملياردير روسي شهير يتخلى عن جنسيته الروسية

الملياردير الروسي
الملياردير الروسي يوري ميلنر

أعلن الملياردير الإسرائيلي-الروسي يوري ميلنر، عن التخلى عن جنسيته الروسية بعد مغادرته الاراضي الروسية منذ عام 2014.

ميلنر هو مؤسس شركة DST Global للاستثمار عبر الإنترنت، وحقق ثروة من خلال المراهنة على شركات التكنولوجيا الصينية مثل منصات التجارة الإلكترونية Alibaba و JD.com (9618.HK).

وقال ميلنر في تغريدة على تويتر: 'أنا وعائلتي غادرنا روسيا إلى الأبد في 2014 ، بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم'. وهذا الصيف أكملنا رسميا عملية التنازل عن جنسيتنا الروسية '.

ميلنر مواطن إسرائيلي منذ عام 1999 ولم يزر روسيا منذ عام 2014 ، وفقًا لـ موقع DST Global.

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ولا يملك ميلنر أي أصول في روسيا ، حيث تم تكوين 97٪ من ثروته الشخصية خارج البلاد و 'لم يلتق يوري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سواء بشكل فردي أو جماعي' ، وفقًا للموقع.

اسهامات يوري ميلنر

وكان المليادرير يوري ميلنر اسهامات في مجالات الفضاء، ففي عام 2016 أعلن  مبادرة جديدة قيمتها مئة مليون دولار لاستكشاف الكون وفهمه بطريقة أفضل على أن يكون ذلك هذه المرة من خلال إطلاق الآلاف من سفن الفضاء الصغيرة إلى أقرب نظام نجمي وإرسال الصور إلى الأرض.
 

وفي حالة نجاح المشروع قد يتمكن العلماء من معرفة ما إذا كان النظام النجمي المعروف باسم رجل القنطور (الفا سنتوري) الذي يبعد نحو 25 تريليون ميل عن الأرض به كوكب يشبه الأرض يمكن أن يعيش الإنسان على سطحه.
والمعضلة هي أن هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم (بريكثرو ستارشوت) يمكن أن يستغرق سنوات ولا توجد ضمانات لنجاحه.
 

وجاء إعلان ميلنر مسابقة في علم الفضاء، وقد وقف إلى جواره عالم الفلك ستيفن هوكينج بعد أقل من عام من إطلاق برنامج (بريكثرو ليسن) الذي يستمر عشر سنوات ويتكلف مئة مليون دولار أيضا ويدعمه ميلنر الذي يراقب الإشارات اللاسلكية لرصد أي مؤشرات على وجود حياة أخرى في الكون بخلاف الأرض.
 

ويشمل مشروع (بريكثرو ستارشوت) إطلاق مركبات خفيفة تحمل كاميرات ومعدات اتصال. ويأمل العلماء أن تتمكن هذه المركبات الصغيرة التي يطلق عليها اسم (نانو كرافت) من أن تنطلق بسرعة تصل إلى 20 في المئة من سرعة الضوء أي أسرع ألف مرة من سفن الفضاء في الوقت الراهن.
 

كما ان له اسهامات في الجوائز العلمية، ففي عام 2015 سلم الملياردير الروسي يوري ميلنر سبع جوائز للاكتشافات العلمية تزيد قيمتها على 21 مليون دولار.
 

واستحدث ميلنر تلك الجوائز عام 2012 بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا منهم مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج ومؤسسة 23آندمي آن وجكيكي والمشارك في تأسيس جوجل سيرجي بن. 

وتبلغ قيمة جائزة ميلنر ثلاثة ملايين دولار أي نحو ثلاثة أمثال ما يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل. 

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