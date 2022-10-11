ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

اندلعت معركة مجنونة بين مجموعة من النساء داخل صالة ألعاب رياضية (جيم)، مما تسبب في حالة كبيرة من الفوضى.

التقطت الحادث كاميرات المراقبة داخل جيم نسائي، حيث دخلت مجموعة من النساء في معركة شرسة على آلة وزن.

في الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر امرأة مرتدية لباس ضيق وردي تنتظر دورها لاستخدام آلة الأثقال.

شجار بسبب آلة الوزن

بعد ذلك، تندفع امرأة أخرى ترتدي قميصًا أخضر نحو تلك الآلة وتدفعها بعيدًا في حركة عنيفة.

فجأة تدخل كلتا المرأتين في شجار عنيف، وتصفعان بعضهما، كما شدت كل منهما شعر الأخرى.

بعد ذلك بقليل، تندفع النساء الأخريات لفض شجار الجيم العنيف، لكن النساء يواصلن شد شعر بعضهن البعض.

من غير المعروف حتى الآن أين تم التقاط مقطع الفيديو المتداول بشكل كبير، والذي خلق حالة من الضجة والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.