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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير سري: إيران توسع عمليات تخصيب اليورانيوم بمحطة تحت الأرض في نطنز

المفاعل النووي الايراني
المفاعل النووي الايراني في نطنز

أظهر تقرير سري للرقابة النووية، التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز، الاثنين، أن إيران توسع وبسرعة، قدرتها على تخصيب اليورانيوم، بأجهزة طرد مركزي متطورة، في محطتها تحت الأرض في نطنز، وتعتزم الآن الذهاب إلى أبعد مما كان مقررا من قبل.

في حين تعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، أدخلت طهران عددًا أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يحظر الاتفاق استخدامها لإنتاج اليورانيوم المخصب.

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هذه الآلات أكثر كفاءة بكثير من الجيل الأول IR-1 ، وهو جهاز الطرد المركزي الوحيد الذي تسمح الصفقة لإيران باستخدامه لتنمية مخزونها من اليورانيوم المخصب. 

كانت إيران تضيفها بشكل خاص في موقعين تحت الأرض في ناتانز وفوردو قد يكونان مصممين لتحمل القصف الجوي المحتمل.

وقال تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء إن المجموعة الثالثة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-6 التي تم تركيبها مؤخرًا في محطة إثراء الوقود تحت الأرض (FEP) في ناتانز قد بدأت الآن. يقول دبلوماسيون إن IR-6 هو أكثر أجهزة الطرد المركزي تطوراً في إيران.

وأظهر التقرير المخصص الصادر يوم الاثنين أن إيران أكملت أيضًا بسرعة تركيب سبع مجموعات متتالية إما لم يتم الانتهاء منها أو في مرحلة مبكرة جدًا من التثبيت في 31 أغسطس. 

كانت نهاية  أغسطس هي الزيارة الأخيرة للمفتشين المذكورة في أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال تقرير يوم الاثنين إن هذه المجموعات السبع ، وهي واحدة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-4 وستة من آلات IR-2m ، تم تركيبها بالكامل ولكنها لم يتم تخصيبها بعد.

وأظهر التقرير أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا بأنها تخطط لإضافة ثلاث مجموعات إضافية من آلات IR-2m في محطة إثراء الوقود ، بالإضافة إلى 12 مجموعة تم الإعلان عنها بالفعل وتم تركيبها الآن.

وقال التقرير إن من بين تلك المجموعات الثلاث المتتالية الإضافية من طراز IR-2m ، بدأ التثبيت بالفعل على اثنتين منها.

كما أظهر التقرير أن جميع أجهزة الطرد المركزي المخصبة في نطنز كانت لا تزال تنتج غاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5٪ ولكن الآن يتم تغذيتها بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي. يتناقض ذلك مع التقرير ربع السنوي الذي صدر في سبتمبر والذي قال في 31 أغسطس إن أجهزة الطرد المركزي يتم تغذيتها بسادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 2٪. لم يفسر التغيير.

في عام 2018 ، سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة من الصفقة الإيرانية وأعاد فرض العقوبات على إيران التي كان الاتفاق قد رفعها. وردت إيران بخرق القيود المفروضة على أنشطتها النووية التي فرضها الاتفاق.

ويقول دبلوماسيون إنه إذا تم إحياء الاتفاق ، فسيتعين على إيران تخزين أجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها.

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