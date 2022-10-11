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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11-10-2022

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء:

الجزر من 3.5جنيه إلى 12 جنيها مقابل 10جنيهات أمس

أما الباذنجان والخيار والكوسة 8 جنيهات

الفلفل 12جنيها والفلفل الألوان من 12جنيها إلى 28 جنيها للكيلو بسوق التجزئة .

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البصل الأحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 10 جنيهات .


أسعار الفاكهة اليوم:

 

سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات

العنب الأصفر 15 جنيها والعنب الأحمر 12.5 جنيه

والمشمش 35 جنيها  الموز البلدي 12 جنيها ونصف، والموز المستورد 20 جنيها

العنب البلدي 10 جنيهات

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها

التفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها

الكاكا 12 جنيها الكيوي 35 جنيها والأفوكادو 60 جنيها

الخوخ 25 جنيها والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها  والرمان 10 جنيهات

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الفرنساوي 40 جنيها

البرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها، الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن.

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