من داخل حمام السباحة.. كريم فهمي: كفاية شتا ونرجع للصيف

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهركريم فهمي من داخل حمام السباحة وعلق قائلا : كفاية شتا ونرجع للصيف.

ونفي الفنان كريم فهمي تعاقده علي عمل درامي لرمضان القادم 2023، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب كريم فهمي في تويتة له: “لحد دلوقتي انا مامضتش اي مسلسل لرمضان ٢٠٢٣ مع اي جهة او منتج عشان بيوصلني كلام كتير مش صح، لو استقريت هقول”.



يذكر ان أخر عمل درامي للفنان كريم فهمي، مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.