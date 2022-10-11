عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش قولون أو زائدة..

عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

سرطان
سرطان

يعد  السرطان حالة مميتة يصعب تشخيصها في الوقت المناسب، وغالبًا ما يتم اكتشافها عندما تصبح خطيرة للغاية ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وفقا لموقع timesofindia وعبر الحساب الشخصي لـ جان مكلوسكي، البالغة من العمر 62 عامًا، ذكرت أعراض سرطان نادر عانت منه، على أمل نشر الوعي حتى لا يتجاهل الناس العلامات المماثلة أو يخطئوا في شيء آخر مثلما فعلت، وانتهى الأمر بالكثير من الألم والعديد من العمليات الجراحية.

السرطان وانقطاع الطمث

من الأعراض الأولية لذلك النوع من  السرطان النادر لما يقرب من 20 عامًا حتى تم تشخيصه وعلاجه جراحيًا في النهاية، هي زحف الوزن حول بطنها في أوائل الأربعينيات من عمرها.

وكتبت: “لم أكن آكل بشكل مختلف، لكن معدتي كانت تكبر”، مضيفة أنها افترضت أن ذلك علامة على انقطاع الطمث "تحدثت إلى طبيب أخبرني أيضًا أنه من علامات انقطاع الطمث"،

لذلك اعتقدت أن جميع العلامات التي كانت تعاني منها، وهي التعرق الشديد، وجفاف الجلد، وضباب الدماغ والقلق، كانت بسبب انقطاع الطمث.

يحول جسمك لآلة حرق دهون.. بدون فرهدة رجيم سريع لنحت قوامك

أسرع رجيم ينزل الوزن ومشروب بـ10 جنيهات لحرق الدهون.. طبيب المشاهير يكشف وجبة بـ5 جنيهات لحرق الدهون

تجاهل العلامات المتزايدة

عندما بلغت مكلوسكي الستين من عمرها، بدأت تعاني من تسرب المثانة، عادة في الليل أو عندما تسعل أو تعطس. 

وكتبت: "مرة أخرى، اعتقدت أنه عرض آخر لانقطاع الطمث"، مضيفة: "ولكن بعد ذلك عندما بلغت الستين من عمرها لاحظ زوجي، فيل، أن بطني بدا شكله مضحكًا ويأخذ شكل الكمثرى على الرغم من أن ذراعي وساقي كانت نحيفة للغاية، إلا أن بطني كان لا يزال ينمو بشكل أكبر".

على الرغم من أنها كانت قلقة، لم تعتقد مكلوسكي أن الأمر يستحق الحصول على المشورة الطبية وتجاهل الإشارة في النهاية.

السرطان 

 تشخيص السرطان 

كشفت مكلوسكي أنها تمكنت من اكتشاف السرطان من خلال فحص دم والفحص بالموجات فوق الصوتية، مما جعل الطبيب يبحث في احتمال الإصابة بـ سرطان المبيض وبعد أربعة أسابيع، ظهرت النتائج تظهر أن الفحص وجد كتلة في مبيضها.

سرعان ما أكد الطبيب أنه كان PMP، أو Pseudomyxoma Peritonei، وهو سرطان نادر يبدأ في النمو على الزائدة الدودية، وأكد أحد المستشارين أنه انتشر بالفعل إلى معدة مكلوسكي.

ما هو الورم المخاطي الكاذب الصفاق؟

الورم المخاطي الصفاقي الكاذب هو نوع نادر من السرطان يؤثر على التجويف البريتوني (البطن والحوض). 

لا يتحول هذا السرطان إلى أورام صلبة، وتشمل أعراض المرض حدوث خلل في البطن والصفاق، وتورما في البطن وآلاما في البطن، وانتفاخا في المعدة، وعسر الهضم، والإمساك، والفتق، وصعوبة الحمل.

علاج مكلوسكي الناجح

خضعت مكلوسكي لعملية جراحية، والتي تضمنت تصريف السائل من تجويف البطن "أخبروني بعد ذلك أنهم استنزفوا خمسة لترات وفقدت حجرين في هذه العملية، لا عجب أن معدتي كانت منتفخة للغاية.

تمت إزالة الزائدة الدودية، حيث بدأ السرطان، مع مبيضها الأيمن، بسبب وجود كيس كبير ينمو عليه.

بعد ستة أشهر، في أبريل، عادت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية كبرى لمدة تسع ساعات لإزالة الطحال والمرارة وسرة البطن ومبيض آخر للتخلص من أي خلايا سرطانية متبقية.

السرطان انقطاع الطمث علامة على انقطاع الطمث جفاف الجلد ضباب الدماغ والقلق سرطان المبيض الإصابة بسرطان المبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمك حلوة .. سيدة في دعوى خلع: زوجي خاني مع والدتي في الحمام

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

موضوعات متعلقة

منها شمّ الفانيلا.. أغرب 3 طرق لإنقاص الوزن من غير رجيم ولا فرهدة

بدون رجيم أو فرهدة .. 5 مشروبات تحول جسمك لألة حرق دهون

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف ساخن جدا.. صفقات أندية الدوري الممتاز كاملة

الصحة: انخفاض ملحوظ في وفيات حوادث الطرق.. واتخذنا إجراءات حاسمة من أجل السلامة

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: الكشف على أكثر من 25 مليون سيدة حتى الآن

الحق اشتري.. تراجع فى أسعار الذهب عالميا وعيار 21 مفاجأة

وزير الري يبحث مع مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي تعزيز التعاون المشترك

عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روح رياضية.. ضحك وأحضان بين مصطفى كامل ومنافسه المايسترو مصطفى حلمي

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

حتساعدك تخس بسرعة .. 4 أطعمة حتحول جسمك لآلة حرق

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ