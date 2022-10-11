عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

مش قولون أو زائدة..

يعد السرطان حالة مميتة يصعب تشخيصها في الوقت المناسب، وغالبًا ما يتم اكتشافها عندما تصبح خطيرة للغاية ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وفقا لموقع timesofindia وعبر الحساب الشخصي لـ جان مكلوسكي، البالغة من العمر 62 عامًا، ذكرت أعراض سرطان نادر عانت منه، على أمل نشر الوعي حتى لا يتجاهل الناس العلامات المماثلة أو يخطئوا في شيء آخر مثلما فعلت، وانتهى الأمر بالكثير من الألم والعديد من العمليات الجراحية.

السرطان وانقطاع الطمث

من الأعراض الأولية لذلك النوع من السرطان النادر لما يقرب من 20 عامًا حتى تم تشخيصه وعلاجه جراحيًا في النهاية، هي زحف الوزن حول بطنها في أوائل الأربعينيات من عمرها.

وكتبت: “لم أكن آكل بشكل مختلف، لكن معدتي كانت تكبر”، مضيفة أنها افترضت أن ذلك علامة على انقطاع الطمث "تحدثت إلى طبيب أخبرني أيضًا أنه من علامات انقطاع الطمث"،

لذلك اعتقدت أن جميع العلامات التي كانت تعاني منها، وهي التعرق الشديد، وجفاف الجلد، وضباب الدماغ والقلق، كانت بسبب انقطاع الطمث.

تجاهل العلامات المتزايدة

عندما بلغت مكلوسكي الستين من عمرها، بدأت تعاني من تسرب المثانة، عادة في الليل أو عندما تسعل أو تعطس.

وكتبت: "مرة أخرى، اعتقدت أنه عرض آخر لانقطاع الطمث"، مضيفة: "ولكن بعد ذلك عندما بلغت الستين من عمرها لاحظ زوجي، فيل، أن بطني بدا شكله مضحكًا ويأخذ شكل الكمثرى على الرغم من أن ذراعي وساقي كانت نحيفة للغاية، إلا أن بطني كان لا يزال ينمو بشكل أكبر".

على الرغم من أنها كانت قلقة، لم تعتقد مكلوسكي أن الأمر يستحق الحصول على المشورة الطبية وتجاهل الإشارة في النهاية.

السرطان

تشخيص السرطان

كشفت مكلوسكي أنها تمكنت من اكتشاف السرطان من خلال فحص دم والفحص بالموجات فوق الصوتية، مما جعل الطبيب يبحث في احتمال الإصابة بـ سرطان المبيض وبعد أربعة أسابيع، ظهرت النتائج تظهر أن الفحص وجد كتلة في مبيضها.

سرعان ما أكد الطبيب أنه كان PMP، أو Pseudomyxoma Peritonei، وهو سرطان نادر يبدأ في النمو على الزائدة الدودية، وأكد أحد المستشارين أنه انتشر بالفعل إلى معدة مكلوسكي.

ما هو الورم المخاطي الكاذب الصفاق؟

الورم المخاطي الصفاقي الكاذب هو نوع نادر من السرطان يؤثر على التجويف البريتوني (البطن والحوض).

لا يتحول هذا السرطان إلى أورام صلبة، وتشمل أعراض المرض حدوث خلل في البطن والصفاق، وتورما في البطن وآلاما في البطن، وانتفاخا في المعدة، وعسر الهضم، والإمساك، والفتق، وصعوبة الحمل.

علاج مكلوسكي الناجح

خضعت مكلوسكي لعملية جراحية، والتي تضمنت تصريف السائل من تجويف البطن "أخبروني بعد ذلك أنهم استنزفوا خمسة لترات وفقدت حجرين في هذه العملية، لا عجب أن معدتي كانت منتفخة للغاية.

تمت إزالة الزائدة الدودية، حيث بدأ السرطان، مع مبيضها الأيمن، بسبب وجود كيس كبير ينمو عليه.

بعد ستة أشهر، في أبريل، عادت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية كبرى لمدة تسع ساعات لإزالة الطحال والمرارة وسرة البطن ومبيض آخر للتخلص من أي خلايا سرطانية متبقية.