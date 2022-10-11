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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قلب واحد.. المهيري: الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية 26 أكتوبر

صدى البلد

 اشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية  بدور حكومتي دولة مصر والإمارات بشأن الاحتفالية التي تستضفيها الحكومة المصرية بمناسبة مرور ٥٠ عامأ على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ أكتوبر الحالي تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

 وقال المهيري:  إن الاحتفالية تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجيه مع دوله الإمارات ، مشددا على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون بين مصر والإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وذلك في المجال الاقتصادي والصناعي والثقافي والاجتماعي والرياضي، واتاحه فرص الاستثمار لجذب فرص عمل للعمالة المصرية .

 

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