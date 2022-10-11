مصر تفوز بذهبية الفرق وفضية الفردي في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين|تفاصيل

كشف أنس بشر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، تفاصيل فوز منتخب مصر الوطني بالميدالية الذهبية للفرق والفضية للفردي ببطولة العالم للخامسي الحديث للناشئين، قائلا إنها كانت آخر بطولة فى الموسم تحت سن الـ21 عاما، وتم تحقيق إنجاز كبير فى الرجال .

وأضاف "بشر"، خلال لقائه عبر “”زووم ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه تم أيضا تحقيق الميدالية الفضية للبطولة الفردية بفضل اللاعب محمد الجندي، موضحا أن منتخب مصر ومنتخب فرنسا كانا الوحيدين اللذين أخذا الأربعة لاعبين للدور النهائي.

وتابع: "لدينا قاعدة أنه ليس هناك فقط اتنين أو واحد اللي جامدين، لا فيه واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخامس"، لافتا إلى أن فريق المجر كان فريقا قويا جدا فى الخماسي ولها تاريخ كبير، ومصر فى السنوات الأخيرة أصبحت تتفوق على كل تلك البلاد وتقوم بإنجازات لم تكن تحدث من قبل.