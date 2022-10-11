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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1908 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12279 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 4036 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.
 

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ايجى أكس 30 مشتريات المستثمرين

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