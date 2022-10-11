عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للقضاء على الحوادث.. مقترح برلماني بتركيب إشارات مرور يستخدمها المارة لعبور الشوارع

سميرة الجزار عضو
سميرة الجزار عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس ثم احالته الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء  هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية بتقنية حديثة لعبور المشاة تمكنهم من إستخدمها بأنفسهم وقت مرور الشارع.

وأوضحت أن هذه الإشارات تحقق الأمان والحماية للمارة من الحوادث فى الطرق العمومية داخل مدينة القاهرة خاصة بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وكورنيش جاردن سيتى وكورنيش المعادى وشارع القصر العينى وكل الشوارع العمومية فى القاهرة التى يعانى فيها المارة من عدم عبور الشارع بأمان واطمئنان خاصة الأطفال وكبار السن وأمام المدارس والمستشفيات وبعد منازل الكبارى.

وقالت " الجزار " فى المذكرة الإيضاحية للمقترح إن مشكلة عبور المشاة ببعض المناطق ظهرت بصورة كبيرة وواضحة للغاية لعدة اسباب وهى :

1- نتيجة الشكاوى وتكرار حوادث عبور المشاة خاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والتى أعانى منها بنفسي بمنتصف شارع القصر العينى مع تقاطع شارع المبتديان وأمام دار الحكمة وأمام مجلس النواب وكورنيش النيل من شبرا حتى حلوان وشارع الهرم وأحياء أخرى كثيرة يمكن تحديدها بواسطة مجالس الأحياء.

2- نتيجة تطوير الشوارع وتشييد الكبارى الجديدة التى أدت الى سيولة مرور السيارات وزيادة سرعتها فى مناطق سكنية مكتظة بالسكان ولم يراعى التطوير مرور المشاة  خاصة كبار السن  والسيدات والأطفال وأيضا نقاط مرور المشاة  لا تكفى وبعيدة عن بعضها بهدف تحقيق سيولة مرور السيارات على حساب عبور المشاة .

وأكدت أن الإقتراح بسيط ومطبق فى معظم دول العالم وفكرته أنها عندما يريد المارة عبور الشارع بأمان يتم الضغط على مفتاح الإشارة عند نقطة مرور عبور المشاة وبعدها بحوالى دقيقة تتغير الإشارة للسماح للمارة بعبور الشارع مطمئنين وبأمان لمدة 30:45 ثانية ولا يعمل هذا المفتاح "منعا لعبث الأطفال" إلا بعد كل 3 دقائق مثلا وحسب الدراسة المرورية المناسبة للمنطقة حتى لاتتوقف سيولة مرور السيارات وحتى يمر المارة بأمان

وأوضحت أن تنفيذ الإقتراح يتم التنسيق بين مجالس الأحياء مع إدارة المرور لتحديد نقاط أماكن إشارات عبور المشاة مع مراعاة هدفين :

أولا : تحقيق أمان عبور المشاة وراحتهم على أن تكون نقاط عبور المشاة لاتزيد عن 400 متر على الأكثر لمراعاة كبار السن

ثانيا : تحقيق سيولة مرور السيارات لمنع الزحام والتكدس

ولتحقيق هذه الأهداف هناك خيارين :

الخيار الأول :

الإشارات التى تتغير تلقائيا كل ثلاث دقائق ولكن لها مساوئ لعملها فى وقت الذروة وبعد منتصف الليل وعدم الحاجة لها لوقف السيارات فى الشارع  وتعطل المرور فى بعض الأوقات مثل إشارة تقاطع شارع محمد محمود مع شارع الفلكي

الخيار الثانى : وهو المقترح

بوضع الإشارات التى يتحكم بها المارة وعيوبها إحتمال تكرار المارة الضغط على مفتاح وقف المرور وتوقف الشارع بإستمرار وحل هذه المشكلة بسيط وجعل الضغط على المفتاح سيوقف السيارات للمدة التى يراها المرور حسب دراسته وليكن 30 ثانية أو 45 ثانية ويتوقف المفتاح ولا يستجيب لأى ضغط مرة أخرى إلا بعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق مثلا  للحفاظ على سيولة الطريق.

وقالت النائبة سميرة الجزار: “لدينا بالمرور مهندسو طرق وبحوث عمليات لتنفيذ الإقتراح وتحديد نقاط مرور عبور المشاة مع مجالس الأحياء تحت إشراف المحافظة والمجتمع المدنى المهتم بالطرق والشوارع ونواب مجلس النواب والشيوخ المعنيين والمهتمين بأحياء دوائرهم الإنتخابية وبعد نجاح التجربة يمكن تنفيذها فى باقى المدن خاصة كورنيش إسكندرية وغيرها”.

وأكدت أن تنفيذ الإقتراح ضرورة لحق المواطن فى حياة آمنة  طبقا لنص المادة 59 من الدستور التى نصت على (أن الحياة الأمنة حق لكل إنسان ،وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها. 

سميرة الجزار مجلس النواب ر حنفي جبالي وزير التنمية المحلية هشام امنة كورنيش جاردن سيتى السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمك حلوة .. سيدة في دعوى خلع: زوجي خاني مع والدتي في الحمام

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

ترشيحاتنا

ميركاتو الصيف ساخن جدا.. صفقات أندية الدوري الممتاز كاملة

الصحة: انخفاض ملحوظ في وفيات حوادث الطرق.. واتخذنا إجراءات حاسمة من أجل السلامة

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: الكشف على أكثر من 25 مليون سيدة حتى الآن

الحق اشتري.. تراجع فى أسعار الذهب عالميا وعيار 21 مفاجأة

وزير الري يبحث مع مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي تعزيز التعاون المشترك

عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عانت منه 20 عاما دون اكتشافه|سيدة تثير الجدل بتجربتها مع سرطان نادر

روح رياضية.. ضحك وأحضان بين مصطفى كامل ومنافسه المايسترو مصطفى حلمي

أهم حاجة الضمان.. ميكاب ارتست تثير الجدل بعد تغيير ملامح عروسة| شاهد

حتساعدك تخس بسرعة .. 4 أطعمة حتحول جسمك لآلة حرق

فيديو

وصفته بـ«العندليب».. حكاية شاب رفضت شيرين عبد الوهاب إظهاره فى صاحبة السعادة

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ