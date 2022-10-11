للقضاء على الحوادث.. مقترح برلماني بتركيب إشارات مرور يستخدمها المارة لعبور الشوارع

تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس ثم احالته الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تركيب إشارات مرور ضوئية ذكية بتقنية حديثة لعبور المشاة تمكنهم من إستخدمها بأنفسهم وقت مرور الشارع.

وأوضحت أن هذه الإشارات تحقق الأمان والحماية للمارة من الحوادث فى الطرق العمومية داخل مدينة القاهرة خاصة بأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وكورنيش جاردن سيتى وكورنيش المعادى وشارع القصر العينى وكل الشوارع العمومية فى القاهرة التى يعانى فيها المارة من عدم عبور الشارع بأمان واطمئنان خاصة الأطفال وكبار السن وأمام المدارس والمستشفيات وبعد منازل الكبارى.

وقالت " الجزار " فى المذكرة الإيضاحية للمقترح إن مشكلة عبور المشاة ببعض المناطق ظهرت بصورة كبيرة وواضحة للغاية لعدة اسباب وهى :

1- نتيجة الشكاوى وتكرار حوادث عبور المشاة خاصة بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والتى أعانى منها بنفسي بمنتصف شارع القصر العينى مع تقاطع شارع المبتديان وأمام دار الحكمة وأمام مجلس النواب وكورنيش النيل من شبرا حتى حلوان وشارع الهرم وأحياء أخرى كثيرة يمكن تحديدها بواسطة مجالس الأحياء.

2- نتيجة تطوير الشوارع وتشييد الكبارى الجديدة التى أدت الى سيولة مرور السيارات وزيادة سرعتها فى مناطق سكنية مكتظة بالسكان ولم يراعى التطوير مرور المشاة خاصة كبار السن والسيدات والأطفال وأيضا نقاط مرور المشاة لا تكفى وبعيدة عن بعضها بهدف تحقيق سيولة مرور السيارات على حساب عبور المشاة .

وأكدت أن الإقتراح بسيط ومطبق فى معظم دول العالم وفكرته أنها عندما يريد المارة عبور الشارع بأمان يتم الضغط على مفتاح الإشارة عند نقطة مرور عبور المشاة وبعدها بحوالى دقيقة تتغير الإشارة للسماح للمارة بعبور الشارع مطمئنين وبأمان لمدة 30:45 ثانية ولا يعمل هذا المفتاح "منعا لعبث الأطفال" إلا بعد كل 3 دقائق مثلا وحسب الدراسة المرورية المناسبة للمنطقة حتى لاتتوقف سيولة مرور السيارات وحتى يمر المارة بأمان

وأوضحت أن تنفيذ الإقتراح يتم التنسيق بين مجالس الأحياء مع إدارة المرور لتحديد نقاط أماكن إشارات عبور المشاة مع مراعاة هدفين :

أولا : تحقيق أمان عبور المشاة وراحتهم على أن تكون نقاط عبور المشاة لاتزيد عن 400 متر على الأكثر لمراعاة كبار السن

ثانيا : تحقيق سيولة مرور السيارات لمنع الزحام والتكدس

ولتحقيق هذه الأهداف هناك خيارين :

الخيار الأول :

الإشارات التى تتغير تلقائيا كل ثلاث دقائق ولكن لها مساوئ لعملها فى وقت الذروة وبعد منتصف الليل وعدم الحاجة لها لوقف السيارات فى الشارع وتعطل المرور فى بعض الأوقات مثل إشارة تقاطع شارع محمد محمود مع شارع الفلكي

الخيار الثانى : وهو المقترح

بوضع الإشارات التى يتحكم بها المارة وعيوبها إحتمال تكرار المارة الضغط على مفتاح وقف المرور وتوقف الشارع بإستمرار وحل هذه المشكلة بسيط وجعل الضغط على المفتاح سيوقف السيارات للمدة التى يراها المرور حسب دراسته وليكن 30 ثانية أو 45 ثانية ويتوقف المفتاح ولا يستجيب لأى ضغط مرة أخرى إلا بعد ثلاث دقائق أو خمس دقائق مثلا للحفاظ على سيولة الطريق.

وقالت النائبة سميرة الجزار: “لدينا بالمرور مهندسو طرق وبحوث عمليات لتنفيذ الإقتراح وتحديد نقاط مرور عبور المشاة مع مجالس الأحياء تحت إشراف المحافظة والمجتمع المدنى المهتم بالطرق والشوارع ونواب مجلس النواب والشيوخ المعنيين والمهتمين بأحياء دوائرهم الإنتخابية وبعد نجاح التجربة يمكن تنفيذها فى باقى المدن خاصة كورنيش إسكندرية وغيرها”.

وأكدت أن تنفيذ الإقتراح ضرورة لحق المواطن فى حياة آمنة طبقا لنص المادة 59 من الدستور التى نصت على (أن الحياة الأمنة حق لكل إنسان ،وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ،ولكل مقيم على أراضيها.