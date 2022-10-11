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أخبار البلد

لإصابته بتحلل الجلد الفقاعي|ضم أحمد لقائمة «لمسة خير».. وبدء صرف العلاج له

صدى البلد

أعلنت مؤسسة “صناع الخير” للتنمية أنها ومن خلال مبادرتها "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض الجلدية المزمنة تحت إشراف الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تبنت حالة «أحمد»، والذى تناولت مأساته مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مؤخراً كونه مصابا بمرض جلدي شديد الخطورة وهو تحلل الجلد الفقاعي.

وأوضحت “صناع الخير”، في بيان لها، أن المؤسسة ومن خلال مبادرة “لمسة خير” سوف تقدم لأحمد خدمات الرعاية الطبية والعلاج اللازم له مدى الحياة بالمجان تماماً، وأن أولى خطوات رعاية أحمد صحياً شملت استقبال الدكتور هاني الناظر لأحمد بعيادته، وتوقيع الكشف عليه وضمه لقائمة مرضى الأمراض الجلدية المزمنة الذين تقدم لهم صناع الخير الخدمات العلاجية المطلوبة.

وكانت أسرة أحمد أكدت أن المرض أصاب جسد ابنهم، وعمل على تغيير ملامح بشرته، خاصة أنه انتشر في جسمه ليمتد إلى جميع أنحاء جسده، ما جعله يعاني من آلام شديدة واضطرابات نفسية، وأنه يستخدم أكثر من ٢٥ نوعا من المراهم يقوم بشرائها على نفقته الخاصة، في ظل ظروفه المعيشية الصعبة، لافتا إلى أنه لا يستطيع الخروج من المنزل حرصا على عدم التعامل معه بشدة لحساسية الجلد.

من جانبه، أكد الدكتور هانى الناظر، المشرف العام على مبادرة "لمسة خير"، بعد توقيع الكشف على أحمد، أنه تم التأكد من إصابته بمرض تحلل الجلد الفقاعي الناتج عن خلل جينى مولود به، وأن السبب الرئيسى هو زواج الأقارب، وأنه سيتلقى علاجا مدى الحياة، ولكن ستتحسن حالته بالعلاج المنتظم.

وأوضح الناظر أن مبادرة “لمسة خير” أطلقت بشكل خاص لرعاية هؤلاء المرضى، والهدف منها الكشف والعلاج المستمر والمجانى، لأن العلاج مرتفع الثمن ويستمر طول حياة المريض، ويكون صعبا على كاهل الأسر، لأنه علاج يؤخذ بشكل يومى.

فيما أكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن حالة أحمد رغم خطورتها واحتياجها لعلاج شهري مدى الحياة، هي نفسها حالة أكثر من 100 مريض تقدم  مبادرة "لمسة خير" خدماتها لهم بشكل شهري.

وأوضح أن المبادرة أطلقتها “صناع الخير” برعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعة خبير الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً، وتستهدف إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة غير القادرين في كل أنحاء مصر.

وأشار عبد الفتاح إلى أن "لمسة خير" تقدم خدمات المتابعة والإشراف الطبى وصرف العلاج الشهرى اللازم بالمجان، وأنه يتم توزيع العلاج الدوائى للمرضى بشكل شهرى ثابت بمتوسط تكلفة شهرية 1500 جنيه للمرضى بمرض قشر السمكة، و2000 جنيه للمرضى بمرض التهاب الجلد الفقاعى، ويتم شهرياً استقبال حالات جديدة من المحافظات المختلفة من مرضى الأمراض الجلدية المزمنة لينضموا إلى القائمة التى يتم تقديم الرعاية والمتابعة الصحية والعلاج الشهرى بالمجان لها.

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