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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بمشاركة 200 شركة عالمية.. انعقاد المؤتمر السنوي التاسع للموردين الأجانب بمدينة العلمين

صدى البلد

عقد المؤتمر السنوي التاسع للموردين الأجانب بمدينة العلمين بمشاركة 200 شركة عالمية، بهدف بحث فرص استثمار جديدة علي أرض مصر وتشجيع السياحة

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة الاستثمار أن أهم أهداف هذا المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار في مصر، والتركيز على الاستثمار في تصنيع مكون محلي مصري بنسبة 100٪  والذي يتماشى مع سياسة الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلي أن تواجد الموردين الأجانب بالمؤتمر سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات من خلال معرفة احتياجات السوق المصري من المكونات اللازمة لعملية التصنيع.

ولفت الى ان مجموعه العربى تعتبر من من الشركات الرائدة فى عملية تسويق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وتعمل على تعزيز عمق العلاقاا الثنائية بين الشركات للاجنبية والمصرية

وفي سياق متصل صرح المهندس محمد العربي المدير التنفيذى أحد شركات الإلكترونيات وللأجهزة المنزلية والكهربائية أن المؤتمر يعد خطوة هامة على طريق التنمية من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين مصر والدول المختلفة ونقل أحدث التقنيات من جميع انحاء العالم , كما أن المؤتمر يهدف أيضا الي تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الاجنبية والعربي لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الاجنبي على ارض مصر.

وأكد أن مصر تشهد الآن تحولاً اقتصادياً ملموسا ومؤثرا بين دول العالم، ونحن في مجموعة العربي نسعى إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم، تماشيا مع توجهات القيادة المصرية والتي تحمل على عاتقها تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.

استثمارات الاستثمار توفير فرص عمل الاستثمارات الصناعة الوطنية

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