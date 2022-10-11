الشبكة الإقليمية: نجحنا في إطلاق 50 بنك طعام على مستوى الوطن العربي

قال رئيس شبكة الطعام الإقليمية الدكتور معز الشهدي إنه من خلال الشبكة تمكنا من إطلاق 50 بنك طعام على مستوى الوطن العربي، وبصدد إنشاء بنك الطعام العماني قريبًا.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة الذكية للمخلفات تحت شعار (الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافي الانبعاث الصغرى) برئاسة الدكتورة منى فؤاد، وتحت رعاية وزارات (البيئة - الزراعة - التموين) وشيخ الأزهر.

وأضاف الشهدي أن هناك إمكانية للقضاء على الجوع من خلال 7 محاور أساسية تطبيقها، يجعل هناك إمكانية أكبر من أجل القضاء على الجوع وتغطية احتياجات الدول بالكامل، أهمها توفير الطعام للغير قادر على العمل والمرأة المعيلة وكبار السن والأيتام، وخاصة أن هناك أعدادا كبيرة لكن القادرين على العمل لابد من التدريب والتعليم والتشغيل لهم.

وأوضح أن الاستدامة ضرورية لتوفير الطعام لغير القادرين والقادرين معًا وتحقيق عدم الهدر للطعام، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة على دور الأيتام فوجدنا هناك هدر كبير للطعام، ويوجد 30% من قاعدة البيانات لبنوك الطعام فئات غير مستحقة، وأن المستحقين القادرين على العمل يمكن إدخالهم في برنامج التدريب والتشغيل أما غير القادر يدخل في برنامج الطعام.

ولفت الشهدي إلى أنه تم إنقاذ 20 مليون وجبه للأيتام من الفنادق والمطاعم، ومع زيادة حملات التوعية والإعلانات يمكن تغييرعادات الأكل والثقافة المرتبطة بالطعام، منوهًا بأن التوعية بهدر الطعام تبدأ من الأطفال، حيث تم إضافة درس للصف الثالث الابتدائي عن بنك الطعام لسهولة المعرفة والحفظ وعدم النسيان في هذا السن.

وأشار إلى أنه في عام 2011 دعت مؤسسة الأغذية والزراعة للقضاء على هدر الطعام، وأن هناك نموذجًا من التكنولوجيا يمكنه المساهمة في تقليل هدر وفاقد الطعام وهو نموذج تكنولوجي تم في جامعة بإسبانيا، حيث يتم تجفيف الخضار والفاكهة بتصغيرها 20 مرة عن حجمها وتخزن لمدة 15 سنه، وتصبح في حالة مجففة بمجرد وضعها في المياه يتم تحويلها لطازجة، وهو ما يوفر في تكلفة النقل مع توفير المساحات التخزينية، حتى نتمكن من القضاء على الهدر للطعام.

وتابع الشهدي أنه تم وضع أكبر قانون للتعامل مع الهدر، وتطبيقه سيغير المركز المالي واقتصاديات دول بالكامل عن الطعام الذي يهدر، كما تم دعم الفلاحين لزيادة الإنتاج وتقليل الهدر من خلال الإرشاد الزراعي (مشروع الأرز، والعدس والفول، والفاصوليا).

