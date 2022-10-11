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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر ينشر صورا من مباراة الإتحاد المنستيري.. شاهد

صدى البلد

نشر اللاعب أحمد عبد القادر عدة صور جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهر أحمد عبد القادر في الصور من مباراته الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري، مما نال إعجاب متابعيه.

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وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب  بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر في دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي نجح فى تحقيق الفوز رقم 44 له خارج الديار في البطولات الأفريقية، على حساب الاتحاد المنستيري، ويتبقى له انتصاران فقط لمعادلة رقم الترجي صاحب الـ 46 انتصارا.

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