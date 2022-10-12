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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهمين بقتل شاب أراب أيدول خلال ساعات

صدى البلد

حددت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم في محاكمة المتهمين بقتل شاب، المعروف إعلاميا بـ"شاب أراب أيدول"، في منطقة السلام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة القتل العمد للمجني عليه "أمجد سامي" 26 عامًا، وصاحب عربة كبدة في الموقف، وكان ضمن المتسابقين في برنامج "أراب أيدول".

وتمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على القاتل، وله معلومات جنائية، بينما تمكن المتهم الثاني من الهروب وجارِ البحث عنه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، اعترف فيه المجني عليه بجريمته، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

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