عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عاملين قتلا سيدة لسرقتها بشبرا الخيمة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بأمانة سر هاني خطاب، قضية مقتل سيدة علي يد عاملين لسرقتها بشبرا الخيمة .

كان المستشار أمجد المنوفي- المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "أحمد.و.ع"، 26 سنة، عامل، "أحمد.م.ع"، 25 سنة، عامل،  إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 16015 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1711 لسنة 2021 کلي نيابة جنوب بنها.

وبدأت الواقعة يوم 2022/3/29، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغ يفيد بالعثور على جثة "عزيزة.س.خ" غارقة في دمائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهمين، وأتضح ارتكابهم للواقعة وقتلوا عمدا المجنى عليها مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات " كمامات ، لاصق طبي، قفازات طبية" موضوع الاتهام التالي ، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها، وما أن ظفرا بها حتى سددا إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضاً مما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها ، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجنى عليه "خليل. س. خ" عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق ، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضاً فسقط وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدماً أداة أخرى "حبل" موضوع الاتهام التالي ، ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

ترشيحاتنا

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

ذِكر يفتح الأبواب المغلقة وييسر لك جميع أمورك.. ردده كل صباح

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ