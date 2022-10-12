اليوم.. محاكمة عاملين قتلا سيدة لسرقتها بشبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بأمانة سر هاني خطاب، قضية مقتل سيدة علي يد عاملين لسرقتها بشبرا الخيمة .

كان المستشار أمجد المنوفي- المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهمين "أحمد.و.ع"، 26 سنة، عامل، "أحمد.م.ع"، 25 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 16015 لسنة 2022 والمقيدة برقم 1711 لسنة 2021 کلي نيابة جنوب بنها.

وبدأت الواقعة يوم 2022/3/29، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة بلاغ يفيد بالعثور على جثة "عزيزة.س.خ" غارقة في دمائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهمين، وأتضح ارتكابهم للواقعة وقتلوا عمدا المجنى عليها مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات " كمامات ، لاصق طبي، قفازات طبية" موضوع الاتهام التالي ، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها، وما أن ظفرا بها حتى سددا إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضاً مما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها ، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجنى عليه "خليل. س. خ" عمدا مع سبق الإصرار ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق ، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضاً فسقط وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدماً أداة أخرى "حبل" موضوع الاتهام التالي ، ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.