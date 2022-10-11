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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة معلم وطالب.. 6 ملثمين يهاجمون مدرسة ثانوية مشتركة في الإسماعيلية

ملثمون
ملثمون

هاجم 6 ملثمين مدرسة ثانوية مشتركة بمحافظة الإسماعيلية، واصابوا معلما وطالبا بالمدرسة.

وكشفت مصادر رسمية عن قيام 6 ملثمون بالهجوم على مدرسة أبوصوير الثانوية المشتركة، وقت الانصراف، وعندما حاول مدرس الاشراف استيقافهم، اعتدوا عليه بشومة، وأصابوه في قدمه.

وأضافت المصادر أنه في تمام الساعة الثانية ظهرا، فوجئت إدارة المدرسة وقت تدافع الطلاب للانصراف بعد انتهاء الحصة الاخيرة، بهجوم الملثمين، ثم فروا هاربين خلال دقائق معدودة بعد إصابة مدرس وطالب.

أشارت المصادر إلي أنه تم التحفظ علي سلاح أبيض وشومة، تركها الملثمين داخل المدرسة.

وتم تحرير مذكرة بالواقعة بالإدارة التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت محافظة الاسماعيلية، شهدت في الثالث من اكتوبر الجاري، واقعة قيام زوج بالاعتداء علي زوجته بالضرب المبرح بالساحة الخارجية لمدرسة عمر بن الخطاب بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبها كشفت مصادر رسمية أن أمن المدرسة فوجئ بمحاولة زوجة الاستغاثة بهم مؤكدة أن زوجها يلاحقها في مشاجرة بينهما في الشارع.

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وأشارت المصادر إلي أن الزوجين ليسوا من أولياء الأمور وانهم تشاجروا بساحة المدرسة بمحض الصدفة.

من جانبها أوضح شهود عيان قيام الزوج بالتعدي بالركلات ضد زوجته ونجح أمن المدرسة في الإمساك به واستدعاء النجدة.

علي الفور ألقت القوات الشرطية  القبض علي الزوج وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق.

في سياق متصل، شهدت جولة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، أمس الاحد، في اليوم الأول للدراسة، بعض من المشاهد الإنسانية.

كان أبرزها موافقة محافظ الإسماعيلية علي مطلب أحدي أولياء الأمور التي كانت بانتظاره وعرضت عليه مشكلتها مطالبة بنقل ابنتها في مرحلة رياض الأطفال، لمدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، نظرًا لوجود أشقائها بنفس المدرسة، و على الفور وافق المحافظ على طلبها لتخفيف العبء عن أسرتها ولم الشمل.

كما وجه "بشارة" بتركيب ٣٦ مروحة جانبية في كافة فصول المدرسة؛ لتوفير الراحة للطالبات أثناء تلقي دروسهم العلمية، كما وجَّه جهاز التطوير و التجميل بمحافظة الإسماعيلية بإحلال جزء من تربة حديقة المدرسة لتكون صالحة للزراعة.

وتفقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأحد الماضي، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، بواقع ٣٨٠ ألف طالب و طالبة، بعدد ١٠٠٣ مدرسة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

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