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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيدة من أصول عربية.. بايدن يعين نائبًا لوكيل الجيش الأمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، علياء عوض الله، وهي عربية أمريكية عملت في مجال الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لتولي منصب نائب وكيل جيش الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالقوات البرية للولايات المتحدة، بحسب تغريدة نشرتها علياء عوض الله. ولم يتم إعلان الأمر رسميا بعد.

علياء عوض الله 

من جهتها، أعلنت علياء خبر تعيينها في هذا المنصب أمس الإثنين علي موقع تويتر، حيث كتبت: "بعض الأخبار.. يسعدني أن أشارككم أنني انضممت إلى إدارة بايدن وهاريس كنائب وكيل الجيش.. يشرفني ويسعدني أن أنضم للإدارة الأمريكية في منصب سياسي."

ووفقًا لملفها الشخصي على تويتر، فإن علياء عوض الله هي ابنة مهاجرين من ولاية أوهايو، وهي تغرد بانتظام عن السياسة المحلية والسياسة الخارجية والدفاع.

وبحسب ملفها الشخصي على الإنترنت علي موقع معهد الشرق الأوسط، حيث عملت كباحثة غير مقيمة في برنامجهم الإلكتروني، إنها تركز على الأمن القومي، والأمن الدولي، والمعلومات المضللة، والتعاون الأمني​​، وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ويشير أيضًا إلى أنها عملت كباحث مشارك في فريق الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي وكمنسق برامج أول في الشراكة العالمية للأصوات الحيوية.

ركزت أبحاثها على بلاد الشام والخليج، وهي حاصلة على درجات علمية من جامعة جونز هوبكنز وكنت، وتتحدث اللغة العربية.

بايدن علياء عوض الله عربية الجيش الأمريكي الشرق الاوسط

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