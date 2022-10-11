أكاديمى: مصر حققت معدلات نمو جيدة رغم الأزمة الإقتصادية العالمية .. فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمول والإستثمار بجامعة القاهرة، أن البنك الدولي، أعطت مؤشرات جديدة لتقييمات الدول، وذلك بعد الأوضاع الإقتصادية التى يشهدها العالم.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الإقتصاد المصري حقق معدل نمو وصل 6.6% خلال العام الماضي، ولكن بسبب الأزمة العالمية، وصل معدل النمو 4.5% وهو معدل جيد، مقارنة ببعض الدول الأخري.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، أن الدولة قامت بعمل مشروعات كبرى، إضافة إلى مبادرة حياه كريمة مما ساهم في خلق فرص عمل وتنمية كبيرة بالدولة، مما يساهم في زيادة معدل النمو.

قطاع السياحة

وأشار هشام إبراهيم إلى أن قطاع السياحة وصل لمعدلات جيدة، ونأمل في الوصول هذا العام لـ 10 مليون سائح، مما سيساهم في زيادة العملة الأجنبية وسيؤثر في معدلات النمو الإقتصادي.