أخطاء فادحة.. مسئول روسي يكشف كوارث تعبئة الجيش

قال مسؤول روسي إن نحو 600 مئة مواطن روسي تم استدعائهم للخدمة العسكرية بشكل خاطئ كجزء من مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة بريمورسكي كراي عادوا إلى ديارهم.

وأعلن حاكم المنطقة، أوليج كوزهيمياكو، أن ما يقرب من 600 من سكان المنطقة الذين تم حشدهم قد أعيدوا إلى ديارهم بسبب معاناة بعضهم من مشاكل صحية، والبعض الآخر لديه أكثر من أربعة أطفال قصر.

وقال إن العديد من المواطنين المسؤولين عن الخدمة العسكرية لم يبلغوا مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بالأمراض أو التغيرات في أسرهم، وبالتالي تلقوا استدعاء.

وأضاف كوزهيمياكو أنه يتم حاليا تدريب 7400 شخص تم حشدهم من المنطقة لإرسالهم إلى المعركة في أوكرانيا.

وأعلن بوتين عن حشد مئات الآلاف من الرجال لتعزيز جيشه في أوكرانيا الشهر الماضي.

وقال مسؤولو الدفاع إنه سيتم استدعاء ما يصل إلى 300 ألف جندي احتياط للقتال.

ويؤثر أمر التجنيد على جنود الاحتياط والأفراد العسكريين السابقين الذين لديهم “تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة”.

وبالأمس، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حملة التعبئة الجزئية المستمرة شهدت نصيبها العادل من “الغباء” من حيث التنفيذ.

ومع ذلك، لم تكن السلطات لتعلم بهذه القضايا لو لم يتم إطلاق حملة الاستدعاء في أواخر سبتمبر، كما أشار بوتين.

وقال بوتين خلال اجتماع مع حكام المناطق الروسية، اليوم الاثنين، “لسوء الحظ هنا ليس لدينا نقص في الغباء”. لكنه أضاف أنه لو لم تعلن موسكو التعبئة الجزئية، “لما رأينا أبدا تلك المشاكل التي تراكمت هناك على ما يبدو لفترة طويلة”.

وخلص بوتين إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة لتصحيح تلك القضايا