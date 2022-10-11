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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تطوير بيونج يانج لأسلحتها النووية يهدد العالم

صدى البلد

قال رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول"، إن كوريا الشمالية تعمل الآن على تطوير أسلحتها النووية وتحديثها باستمرار، الأمر الذي لا يهدد بلاده فحسب بل يهدد العالم بالأسلحة النووية.

وأضاف "يون" - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء أن سياسة حكومة بلاده تجاه الشمال لا تزال فعالة في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، منوهًا بأن بلاده عملت على المضي قدمًا في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية على مدى الثلاثين عامًا الماضية.

وفي نفس السياق، دعا يون سيوك يول، كوريا الشمالية إلى وقف تصرفاتها الاستفزازية والسير على الطريق نحو نزع السلاح النووي، والاستجابة لنداء الأمة من أجل تحقيق السلام والوحدة.

جاء ذلك في خطاب تهنئة ألقاه "كواك هيون-كون"، رئيس مجلس الوحدة الوطنية، في مؤتمر الوحدة الوطنية لعام 2022 الذي عقد بمناسبة الذكرى الـ 41 لتأسيس المجلس في ملعب معرض الصناعات العضوية في منطقة "كوي سان" في إقليم "تشونغتشونغ" الشمالي.

وأشار "يون" إلى أنه اقترح مبادرة جريئة من شأنها تحسين اقتصاد كوريا الشمالية ومعيشة شعبها بدرجة كبيرة إذا توقفت كوريا الشمالية عن تطوير الأسلحة النووية وحولت سياساتها إلى نزع الأسلحة النووية على نحو جذري، معربًا عن رغبته في بناء شبه الجزيرة الكورية التي يعم فيها السلام والإزدهار على أساس القيم العالمية مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون مع المجتمع الدولي.

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