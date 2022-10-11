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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فلاهوفيتش ودي ماريا يقودان تشكيل يوفنتوس أمام مكابي حيفا في دوري الأبطال

فلاهوفيتش ودي ماريا
فلاهوفيتش ودي ماريا

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لملاقاة مكابي حيفا الإسرائيلي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - دانيلي روجاني - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - ليوناردو بارديس - أدريان رابيو - ويستون ماكيني

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش

وتنطلق المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق مكابي حيفا.

تشكيل يوفنتوس يوفنتوس مكابي حيفا دوري ابطال أوروبا فلاهوفيتش دي ماريا

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