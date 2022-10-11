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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة السيارات: إنشاء مجلس أعلى للقطاع خطوة جيدة.. ولابد من تمثيل التجار

صدى البلد

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، خطوة جيدة لاحتوائها على استراتيجية صناعة السيارات.

وأضاف بلبع فى تصريحات خاصة  لـ"صدى البلد" ان قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيضم اثنين كممثلين عن قطاع الصناعة فى مصر ، مطالبا بأن تزيد هذه النسبة على الأقل تكون 50% من اعداد المصنعين فى مصر .

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وأوضح ان مصر تمتلك 18 خط تجميع للسيارات،  ويجب ضم هذه الخطوط، حيث يمتلكون  خبرة جيدة وعلى دراية  بمشاكل الصناعة ولديهم العديد من الحلول ، حيث ان  القطاع يواجه مشاكل عدة الان سواء فى الصناعة او التجارة .

وطالب بضرورة تمثيل التجار بالمجلس ، خاصة وأن تطوير النقط التسويقية والتى يمثلها التجار لعلمهم بالأمور التسويقية ضرورة .

تجدر الاشارة الى ان مجلس الشيوخ وافق على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، ويكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يُنيبه، ويختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها .

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