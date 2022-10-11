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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طارق قنديل يشارك في احتفالية السفارة المصرية بالكويت بذكرى انتصارات أكتوبر

صدى البلد

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق كرة السلة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الكويت حاليًّا، على المشاركة في الاحتفالية التي أقامتها السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الـ٤٩ لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في حضور السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والعميد أركان حرب محمد عبد الله رجب رئيس مكتب الاتصال العسكري المصري، وعزت لبيب عضو النادي الأهلي وأحد رواد الجالية المصرية بالكويت، ولفيف من المسئولين بدولة الكويت الشقيقة والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية.

ويواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي تفوقه في منافسات البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت وتقديم مستويات مميزة، حيث تأهل إلى دور الثمانية للبطولة بعد تغلبه على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في دور الـ16 من البطولة.

واستهل فريق «رجال سلة الأهلي » مشواره في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 108-59، قبل أن يفوز على الرياضي اللبناني بنتيجة 88-71، ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى دور الـ16 قبل أن يتأهل اليوم لدور الثمانية.

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