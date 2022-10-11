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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لإنشاء مكتب تصديقات لوزارة الخارجية ببني سويف 

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل عضو مجلس النواب

تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنشاء مكتب تصديقات يتبع وزارة الخارجية لخدمة مواطني بني سويف.

عرض "خليل"، في طلبه،  معاناة المواطنين في الصعيد وخاصة في محافظة بنى سويف من عدم وجود مكتب تصديقات التابع لوزارة الخارجية، ويضطر الأهالي للسفر للقاهرة ويعانون من طول الانتظار وكذلك عدم العمل على تصديقات أبناء الصعيد سوى أيام معينة في الأسبوع. 

وأكد النائب أن "ذلك يؤثر سلبا على إنهاء أوراق خاصة بسفرهم ويشكل أعباء بدنية ومالية ضخمة عليهم، لذا أرجو اتخاذ الجهات المعنية اللازم لإنشاء مكتب تصديقات تابع للوزارة في محافظة بني سويف لإنهاء معاناة للأهالي".

بني سويف وزير الخارجية التنمية المحلية الدكتورة هالة السعيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب

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