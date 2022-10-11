بيئة داعمة ..القومي للمرأة يكشف عن مبادراته لدعم الفتاة المصرية | فيديو

قالت الدكتورة رانيا يحي ، عضو المجلس القومي للمرأة ، بمناسبة اليوم العالمي للفتيات ، إن المجلس يهتم ضمن عمله بالفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مؤكدة أن المجلس يهتم بشكل كبير بدور الفتاة باعتبار كونها أمرأه بعد سنوات .

وتابعت الدكتورة رانيا يحي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الفتاة تعتبر حاملة قطار الأسرة بالمستقبل ، مشيرة إلى أن المجلس في اطار اهتمامه بالفتاة أطلق مبادرتين وهم " دوي " و " نوارة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي .

وأردفت "يحي " ، أن المبادرتين في غاية الأهمية لصالح تمكين الفتاة ، والاهتمام بها ، وتدريبها من النواحي المجتمعية ، والاقتصادية ، فضلا عن أن المبادرتين يتيحان بيئة دعامة للفتيات .

مبادرات المجلس القومي للمرأة

وأكملت ، أن المجلس أقام بعض الأنشطة والفعاليات مثل " هي تقود " للمشروعات متناهية الصغر ، وتهتم بالفتيات من مدارس التعليم الصناعي ، لتوفير بيئة يستطعن من خلالها إقامة مشروع يخدم الحرفة التي تخصهن .

ولفتت ، إلى أنه من ضمن الفعاليات التي تم اطلقها فعالية " أنت بطلة " لخدمة الأنشطة الرياضية ، مؤكدة أن المجلس يشجع الرياضة ، والتنشئة السليمة للفتيات .