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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بيئة داعمة ..القومي للمرأة يكشف عن مبادراته لدعم الفتاة المصرية | فيديو

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة رانيا يحي ، عضو  المجلس القومي للمرأة   ، بمناسبة اليوم العالمي للفتيات ، إن المجلس يهتم ضمن عمله بالفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مؤكدة أن المجلس يهتم بشكل كبير بدور الفتاة باعتبار كونها أمرأه بعد سنوات .

وتابعت الدكتورة رانيا يحي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الفتاة تعتبر حاملة قطار الأسرة بالمستقبل ، مشيرة إلى أن المجلس في اطار اهتمامه بالفتاة أطلق مبادرتين وهم " دوي " و " نوارة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي .

وأردفت "يحي " ، أن المبادرتين في غاية الأهمية لصالح تمكين الفتاة ، والاهتمام بها ، وتدريبها من النواحي المجتمعية ، والاقتصادية ، فضلا عن أن المبادرتين يتيحان بيئة دعامة للفتيات .

مبادرات المجلس القومي للمرأة 

وأكملت ، أن المجلس أقام بعض الأنشطة والفعاليات مثل " هي تقود " للمشروعات متناهية الصغر ، وتهتم بالفتيات من مدارس التعليم الصناعي ، لتوفير بيئة يستطعن من خلالها إقامة مشروع يخدم الحرفة التي تخصهن .

ولفتت ، إلى أنه من ضمن الفعاليات التي تم اطلقها فعالية " أنت بطلة " لخدمة الأنشطة الرياضية ، مؤكدة أن المجلس يشجع الرياضة ، والتنشئة السليمة للفتيات . 

القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة توك شو الدكتورة رانيا يحي برنامج 90 دقيقة

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