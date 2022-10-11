في يومهن العالمي .. القومي للمرأة يقدم مساعدة عاجلة لفتاة على الهواء

استقبل برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " 90 دقيقة " مكالمة هاتفية من الفتاة " فرح محسن " ، للحديث عن قصة كفاحها مع والدها في " فرن العيش " إلى جانب دراستها .

وقالت " فرح محسن " ، إنها تعمل من وقت طويل مع والدها ، منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية ، موضحة : " كنت بخلص المدرسة وبرجع اشتغل مع بابا وماما كمان كانت بتقف مكاني وأنا في دراستي " .

وتابعت: " احنا خمس بنات وولد وأنا الولد بتاع بابا وكبرت على كده ، وبابا لما كبر أداني الحمل كله ، ومبقاش ينزل زي الأول ولا حاجة وبقا سايفني راجل واقف في ضهره .

وعقبت الدكتورة " رانيا يحى " عضو المجلس القومي للمرأة على حديث " فرح محسن " ، قائلة :" اتمنلها التوفيق .. وفي ناس عندها ولد ومش بيكون سند الفكرة مش فكرة انثى أو ذكر دي رجولة تصرفات وتحية كبيرة ليها " .

وتابعت : شيء عظيم منك أن يكون عندك هذا الاهتمام والحرص ، وده بيبني شخصيتك وهيخليكي تعتمدي على نفسك ، وتكوني نموذج نحتذي به .

وأشارت، إلى أن المجلس القومي للمرأة سيهتم بحالة فرح ويتواصل معها لتقديم المساعدة .

وعبرت " فرح " عن سعادتها بدعم الدكتورة رانيا يحى لها ، قائلة :" أنا نفسي أشتغل بشهادتي واركز في دراستي أكثر لأن تعبت من كلام الناس والشغل قدام النار صعب ".