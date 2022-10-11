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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يومهن العالمي .. القومي للمرأة يقدم مساعدة عاجلة لفتاة على الهواء

الفتاة فرح محسن
الفتاة فرح محسن

استقبل برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " 90 دقيقة " مكالمة هاتفية من الفتاة " فرح محسن " ، للحديث عن قصة كفاحها مع والدها في " فرن العيش " إلى جانب دراستها .

وقالت " فرح محسن " ، إنها تعمل من وقت طويل مع والدها ، منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية ، موضحة : " كنت بخلص المدرسة وبرجع اشتغل مع بابا وماما كمان كانت بتقف مكاني وأنا في دراستي " .

وتابعت: " احنا خمس بنات وولد وأنا الولد بتاع بابا وكبرت على كده ، وبابا لما كبر أداني الحمل كله ، ومبقاش ينزل زي الأول ولا حاجة وبقا سايفني راجل واقف في ضهره .

وعقبت الدكتورة "  رانيا يحى  " عضو المجلس  القومي للمرأة   على حديث " فرح محسن " ، قائلة :" اتمنلها التوفيق .. وفي ناس عندها ولد ومش بيكون سند الفكرة مش فكرة انثى أو ذكر دي رجولة تصرفات وتحية كبيرة ليها " .

وتابعت : شيء عظيم منك أن يكون عندك هذا الاهتمام والحرص ، وده بيبني شخصيتك وهيخليكي تعتمدي على نفسك ، وتكوني نموذج نحتذي به . 

وأشارت، إلى أن المجلس القومي للمرأة سيهتم بحالة فرح ويتواصل معها لتقديم المساعدة .

وعبرت " فرح " عن سعادتها بدعم الدكتورة رانيا يحى لها ، قائلة :" أنا نفسي أشتغل بشهادتي واركز في دراستي أكثر لأن تعبت من كلام الناس والشغل قدام النار صعب  ". 

رانيا يحى القومى للمرأة توك شو برنامج 90 دقيقة المجلس القومى للمرأة

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