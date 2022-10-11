خطوة لتهدئة التوتر.. رئيس السنغال يوجه بتنفيذ برنامج عفو عن المعارضين

وجه رئيس السنغال ماكي سال، وزارة العدل في بلاده بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج عفو رئاسي يشمل المعارضين الذين قيدت حقوقهم في التصويت قبل إجراء انتخابات رئاسية قبل أقل من عامين.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن السنغال شهدت توترات سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت في حدوث انتخابات تشريعية متوترة ومشاحنات في البرلمان، فيما يهدف العفو الذي أعلنه الرئيس سال إلى تعزيز السلام من أجل إجراء انتخابات رئاسية تحظى بالقبول العام.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتستهدف بشكل أساسي عمدة داكار السابق ، خليفة سال ، وكريم واد ، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، حيث أدين الشخصان في 2018 و 2015 على التوالي.