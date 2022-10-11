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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط مستحضرات تجميل و17 تليفون مهربة مع راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد حسن الحكش مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة الخطوط الجوية الكويتية اشتبهت هبه مصطفى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال مأمور الفحص وطاهر خفاجي رئيس القسم فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على عمرو عطيه رئيس القسم قرر تكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 17 هاتف محمول ماركات متنوعة و480 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة داخل حقائبه الشخصية

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 129 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات .

وقام بالجرد والتحريز لجنة مكونة  أمير محمود وأحمد فتحي مأموري الجمرك وياسر محمد إبراهيم مدير الحركة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

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