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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمود سامي: هناك تكامل بين محاور المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

أكد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة، بالحوار الوطني، أن هناك تكاملا بين محاور المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، مشيرا إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي سيتم مناقشتها بجلسات الحوار الوطني.

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وقال محمود سامي، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك نقاشات مع كافة الخبراء والجهات لدعم اهداف تطوير الصناعة.

 

زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية

وتابع  مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة، بالحوار الوطني، أن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلي زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلي 60%.

 

د النائب محمود سام تطوير الصناعة المواد الغذائية الاستثمار الحوار الوطني المؤتمر الاقتصادي

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