أخبار السيارات| هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. بقوة 122 حصانا ومظهر جديد .. نيسان فيرسا موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات الكورية، التي تناسب فئات المجتمع المصري وأذواقهم واحتياجاتهم، بسبب المميزات والتكنولوجيات التي تمتلكها هذه السيارات ومنها طراز سانج يونج تيفولي موديل 2017 الذى لاقي استحسان من قبل المواطنين المصريين بسبب رخص ثمنها وتوافر قطع غيارها.

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي مختلف إصدارات شركة هيونداي ، وتناسب هذه الإصدارات المواطنين المصريين واحتياجاتهم، وبالتالي حظيت جميع طرازات شركة هيونداي علي قبول لدي المصريين بسبب، انخفاض استهلاك الوقود وتوافر قطع الغيار وطرحها في الأسواق بسعر يتماشى مع المميزات والإمكانيات التي تمتلكها سيارات هيونداي .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات شركة جيلي لصناعة السيارات الصينية، والتي تناسب المجتمع المصري وتناسب أذواقهم ، وتمتلك طرازات شركة جيلي العديد من المميزات والتكنولوجيات التي يحتاج اليها سائق السيارة وركابها للشعور بالأمان والراحة ومن تلك الأنواع سيارة جيلي اكس باندينو موديل 2015.

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات شركة كيا الكورية لصناعة السيارات، والتي تناسب المواطنين المصريين وأذواقهم، وتمتلك طرازات كيا العديد من المميزات والتكنولوجيات التي تساعد ملاك السيارات على قضاء احتياجاتهم بكل سهولة وبدون عناء، ومنها سيارة كيا بيكانتو 2011 التي تم إصدارها في الأسواق لأول مرة في عام 2004.

يحتوي سوق السيارات السعودي علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2022 والتي تتماشي مع أذواق المواطنين السعوديين ومع احتياجاتهم ، وتحتوي تلك الطرازات علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي تواكب مستقبل صناعة السيارات ومن هذه الأنواع سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2022.

ظهرت صور لسيارة بي ام دبليو X4 الكروس أوفر ، والتي تتشابه مع سيارة X1 2023 في قاعدة العجلات والمسافات بين الباب الأمامي والعجلات والأقواس، ولكن في حقيقة الأمر الصور التي التقطت ليست لسيارة بي ام دبليو X4 الكروس أوفر وليس سيارة X1 2023، ولكنها في حقيقة الأمر سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2024.

كشفت شركة نيسان لصناعة السيارات عن سياراتها فيرسا موديل 2023 المحسنة في معرض السيارات بميامي، وسيتم طرح سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 للبيع في خريف هذا العام .

تختلف أسباب ثقل عجلة القيادة " الدركسون" حسب نوع السيارة وحسب المشكلة التي الحقت الضرر بعجلة القيادة، وبالتالي هناك 3 أنواع لعجلة القيادة ، عجلة قيادة عادية ، وعجلة قيادة كهربائية، وعجلة قيادة هيدروليك.

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من أنواع السيارات المستعملة، التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتناسب أذواقهم واحتياجاتهم ، وذلك بسبب المميزات والتكنولوجيات التي تمتلكها هذه الطرازات مقارنة بسعرها المنخفض ، واقتصاديتها في استهلاك الوقود .



