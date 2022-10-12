علي أبو جريشة: كيروش صاحب بصمة مميزة على منتخب مصر

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر صاحب بصمة فنية مميزة على منتخب مصر بعدما قدم أكثر من لاعب مميز مع الفراعنة.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"؛ مع الإعلامي محمد فاروق :" أتمنى أن يستمر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على نهجه في الفترة المقبلة واستكمال مع أنجزه كيروش أثناء توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر".

واختتم أبو جريشة :" عمر مرموش تطور كثيراً مع المنتخب عن ما كان في صفوف فريق وادي دجلة وأصبح ويمتلك شخصية داخل الملعب".