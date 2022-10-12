أبو جريشة: الإسماعيلي سبب تألق محمد فضل وانضمامه لمنتخب مصر والعودة للأهلي

أكد علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن نادي الإسماعيلي سبب تألق محمد فضل وانضمامه لمنتخب مصر والعودة للأهلي مرة أخرى في فترة سابقة.

وقال علي أبو جريشة نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"؛ مع الإعلامي محمد فاروق :" صالح جمعة وباسم مرسي ثنائي فريق الإسماعيلي الجديد لا خلاف عليهما فنياً ولكن بدنياً يجب تجهيزهم جيداً لتقديم أفضل مستوى فني مع قلعة الدراويش في الموسم المقبل".

واختتم أبو جريشة :" صفقة التونسي حمدي النقاز إضافة فنية للإسماعيلي ويجب تطوير أدائه الدفاعي في الموسم المقبل.