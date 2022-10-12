روسيا تباشر التحقيق في اعتداء تعرضت له سفارتها بألمانيا

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ببدء التحقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية لدى ألمانيا، في ملابسات الاعتداء الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في برلين.

وأكدت السفارة الروسية في برلين حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس /الثلاثاء/ - أن مجموعة من المخربين رشقوا مبنى السفارة بكرات من السيليكون وعبوات الطلاء.