عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب البلدان الغنية بإنهاء أزمة ديون الدول الأكثر فقرًا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

دعت الأمم المتحدة - في دراسة أجرتها - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف ديون 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم يعيشون على نحو 3% فحسب من الاقتصاد العالمي.
وحذرت الدراسة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أنه بدون اتخاذ هذه التدابير العاجلة سيرتفع معدل الفقر وسيؤثر سلبيا على الاستثمارات المطلوبة بإلحاح في ظل مواجهة التحديات المناخية.
وسلطت الدراسة الضوء على الآثار المترتبة على استجابات الحكومات للأزمة الاقتصادية الأخيرة والتأثيرات المحتملة. 
وأشارت إلى أن الدول الغنية لديها الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الديون، مضيفة أن إعادة الهيكلة الإيجابية للديون من العوامل الحيوية التي تضمن حصول الدول النامية على موارد مالية كافية لإحراز تقدم في التنمية المستدامة.
ونوهت إلى أن هناك حاجة ماسة لمصادر تمويل جديدة للاستثمار بغرض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

الأمم المتحدة التنمية المستدامة الاقتصاد العالمى تغير المناخ التنمية المستدام مواجهة التحديات الدول النامية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التحديات المناخية لأزمة الاقتصادية الدول الأكثر فقر ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

مفاجأة.. الصين تكشف عن خطة أمريكية لتدمير 7 دول

ترشيحاتنا

التأشيرة مجانا.. مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

ذِكر يفتح الأبواب المغلقة وييسر لك جميع أمورك.. ردده كل صباح

4 أبراج يعانون من الوسواس القهري في الحب .. خطيبك منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في فمك تخبرك أن كليتك في خطر.. تعرف عليها

علامة شائعة على الوجه مؤشر لإصابتك بتليف الكبد .. تعرف عليها

تصيبك بالموت البطيء.. 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

ثلاث فواكه غير متوقعة تخلصك من الجلطات في الدم.. تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ