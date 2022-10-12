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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت أسود.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي عبر خاصية "الاستوري"، مرتدية جمبسوت باللون الأسود الأنيق، تاركة خصلات شعرها الكيرلي منسدلة علي أكتافها.

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وشاركت كارولين عزمي في مسلسل “أبو العروسة”، وهو مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

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