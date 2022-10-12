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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طموح اللاعب.. النصر يكشف أسباب فشل انضمام نجمه إلى الزمالك وتفوق بيراميدز

صدى البلد

كشف رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر أسباب فشل تعاقد الزمالك مع عبد الرحمن جودة والذي انضم مؤخرا لفريق بيراميدز. 

وقال رحيم عمرو عبد الحق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تواصل معي بشكل شخصي لضم عبد الرحمن جودة، ولكن في النهاية هذا عرض وطلب والأنسب للاعب والنادي تم اختياره".

وأضاف: "عبد الرحمن جودة لو كان انتقل إلى الزمالك كان سيتواجد في فريق الأمل ولكن مع بيراميدز سيخرج إعارة لإحدى الفرق في الدوري الممتاز".

انضمام نجم النصر إلى بيراميدز

وختم حديثه قائلا:" طموح اللاعب في التواجد بالدوري الممتاز جعله ينتقل إلى بيراميدز وليس الزمالك".

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الزمالك رحيم عمرو عبد الحق عبد الرحمن جودة النصر بيراميدز

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