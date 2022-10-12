السوشيال ميديا| حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا بسرعة حد يكلم مارك.. وابن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والده بطريقته الخاصة

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بصور من الطفولة.. ابن عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد والده بطريقته الخاصة

احتفل عبد الله عمرو دياب، ابن الهضبة عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاد والده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عبد الله دياب عبر خاصية “الاستوري”، صورًا من طفولته بصحبه الفنان عمرو دياب، وظهر عمرو دياب في أيام شبابه بصحبه أولاده في صورتين مختلفتين.

حسن الرداد يحتفل بوصوله 7 ملايين متابع عبر انستجرام.. شاهد

احتفل الفنان حسن الرداد بوصوله إلى 7 ملايين متابع، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حسن الرداد صورة له عبر خاصية “الاستوري”، للاحتفال بالوصول إلي 7 ملايين متابع، وعلق علي الصورة بأشكال الورود.

من أهم الأفلام اللي كتبتها.. أحمد فهمي يستعيد ذكرياته مع فيلم بوشكاش

كشف الفنان أحمد فهمي عن أهم الأفلام التي قام بكتابتها، وهو فيلم “بوشكاش”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد فهمي في تويتة له: “من أهم الأفلام اللي كتبتها وببقى مبسوط طول الوقت ان الكوميديا اللي فيه لسه مكملة مع الناس لحد دلوقتي رغم ان الفيلم من 14 سنة ومن اهم التجارب ليا مع نجم كبير زي محمد سعد”.

الكينج.. كهربا يهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، الفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له بصحبة أمير كرارة، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وانت طيب يا كينج”.

حمو بيكا: كل الناس اللي عندي طاروا.. بسرعة حد يكلم مارك |فيديو

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن مفاجأته لنقص عدد المتابعين لديه داخل حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر حمو بيكا فيديو له عبر “انستجرام”، وتحدّث فيه قائلًا: “أنا كان عندي علي الفيسبوك 131 ألف، فتحت الفيسبوك لقيته 9 آلاف، إزاي دا أنا مش عارف، كل الناس اللي كانت عندي طاروا”.