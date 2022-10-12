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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا وفرنسا تبحثان جهودهما المشتركة المكثفة والحيوية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

أمريكا وفرنسا
أمريكا وفرنسا

بحثت الولايات المتحدة وفرنسا جهودهما المشتركة المكثفة والحيوية لدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وأمين عام الدفاع والأمن الوطني الفرنسي ستيفان بوالون.
وذكر البيان أن الدبلوماسيين تشاركا مخاوفهما حيال إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، مضيفا أنهما ناقشا التطورات في عملهما المشترك لمكافحة انتشار الأسلحة في جميع أنحاء العالم وأهمية مكافحة تغير المناخ كقضية أمن قومي، إضافة إلى استعراض استمرار العلاقات الفرنسية-الأمريكية وسبل التعاون في استكشاف الفضاء.

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