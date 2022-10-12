حدث ليلا | السعودية تهدي المصريين أرخص عمرة .. حقيقة رفع قيمة مخالفات المرور .. مرتضى منصور يرشح فيريرا رئيسا للزمالك .. بايدن يعيد تقييم العلاقات مع الرياض و يهدد باغتيال بوتين

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، عددا من الأخبار .. نرصد أبرزها في التقرير التالي:

يرغب الكثير في زيارة الكعبة ، لكن مع ارتفاع أسعار العمرة أصبح الأمر ليس بالسهل لإنهاء إجراءات الحصول على عمرة، حتى أعلن وزير الحج السعودي مفاجأة للمصريين بالإعلان عن أرخص عمرة بـ 4400 جنيه فقط ، وهو الأمر الذي شغل بال الكثير منذ الإعلان أمس عن هذه العمرة ، وعن أسعار العمرة التي يبحث عنها المصريين باستمرار .. المزيد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور برفع قيمة المخالفات المرورية ، فضلاً عن أن ذلك ليس من إختصاص الإدارة العامة للمرور ولكنه أمر قضائى يخضع للتشريعات والقوانين .

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع 3 صفقات فقط، خلال الميركاتو الصيفي

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية، التي انتهت في تمام الثانية عشر من صباح أمس الأثنين، عدم إنضمام 4 لاعبين للزمالك، بالرغم من تأكيد بعض التقارير الصحفية والمسئولين باقترابهم من انضمامهم للقلعة البيضاء.

رشح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، لرئاسة القلعة البيضاء مستقبلاً.

انضم يحيى عمرو قنديل، أحد الأبطال من ذوي الهمم إلى شركة تذكرتي ليتولى منصب إخصائي التسويق الرياضي .. المزيد..

قالت هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووالدة مريم مصطفى لاعبة الأهلي، إن الاتحاد ليس له ظهر، ومُقصر من الناحية الإعلامية بعض الشيء لكنه يؤدي المطلوب منه.

اعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن مفاجأته لنقص عدد المتابعين لديه داخل حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. المزيد

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأفيش الرسمى للدورة الـ 33 والتى ستنطلق فى 29 أكتوبر الجارى وحتى 5 نوفمبر . وأعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي، عن تكريم اسم الفنان التونسي الراحل هشام رستم، تقديراً وعرفانا لمساهمته في تنمية الثقافة في العالمين الإفريقي والعربي. وتحتفل أيام قرطاج

قال الفنان “ مصطفى كامل ” نقيب الموسيقين تعقيبا على تريند “أنتش وأجري “ : أقسم بالله ما أعرفة ، لافتا إلى أن المنافسة أصبحت على الابتذال.

حلت الفنانة شيرين، ضيفة ببرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية “دي أم سي”، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وقد كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أزمتها الأخيرة، وعن أصعب موقف تعرضت له.

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عدد زائري المتحف يوميا في المتوسط يقدر بـ2000 شخص، وأعلى رقم تم الوصول إليه هو 12 ألف زائر في الجمعة والسبت.

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات جديدة على حركة طالبان، بسبب انتهاك الحركة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية محمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ التدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يايانية رسمية.

دعت الأمم المتحدة - في دراسة أجرتها - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف ديون 54 دولة تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم يعيشون على نحو 3% فحسب من الاقتصاد العالمي.

يتزايد الطلب على الذهب، مع تراجع أسعاره عالميا، حيث تشهد سوق المعدن الأصفر تحولات كبرى، إذ يتخلص المستثمرون الغربيون من السبائك، بينما تستفيد دول الشرق والدول الآسيوية من انخفاض الأسعار.

أعلن سكان مُخيم شعفاط الواقع في شمال شرق القدس المحتلة، الليلة، العصيان، في وجه الحصار وسياسة الانتقام الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق سكان المخيم، منذ أن نفذ فلسطيني هجومًا أسفر عن مقتل مُجندة إسرائيلية قبل ثلاثة أيام.

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورج مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يتعلق بموقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا، والتطرق إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

رحبت البحرين بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية -وفقا لوكالة أنباء البحرين- بجهود الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن واشنطن قد تغتال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في صراعها مع أوكرانيا.

قال مسؤول بارز في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعادة النظر في العلاقات السعودية، على خلفية قرار أوبك+ ، بخفض إنتاج النفط، فيما تؤكد المملكة أن القرار اقتصادي بحت .