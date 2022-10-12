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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخبر منشور منذ 7 ايام.. محتوى مكرر.. عائشة بن أحمد تشارك متابعيها صوراً من كواليس وعد إبليس

صدى البلد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها مجموعة صور من كواليس مسلسل "وعد إبليس" الذي يُعرض  على منصة شاهد vip، وذلك عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام".

وظهرت عائشة بن أحمد برفقة عمرو يوسف ، مما حازت على إعجاب متابعيها.
 

بالزي البدوي.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

عائشة بن أحمد تشارك كواليس وعد إبليس مع فتحي عبد الوهاب.. شاهد

وتشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل "وعد إبليس"، وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "وعد إبليس"، تريند مصر، عبر منصة "شاهد vip"، حيث يقوم ببطولة العمل النجوم عمرو يوسف وعائشة بن أحمد ومريم الخشت، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

ومع بداية عرضه، أثار المسلسل تفاعلا كبيرًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود فعل إيجابية عديدة بسبب تصاعد الأحداث، وهو ما عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها به، خاصة بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، موجهة رسالة للجمهور بأن هناك أحداثًا أقوى ومليئة بالمفاجآت في الحلقات المقبلة.

 

 

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