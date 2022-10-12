موعد مباراة رينجرز ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لخوض مهمة جديدة، عندما يحل ضيفا على فريق رينجرز الإسكتلندي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة رينجرز ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين رينجر وليفربول في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب ايبروكس ستاديوم، وستذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق يوسف سيف، وعلى قناة beIN Sports FR HD 3.

ويحتل ليفربول ليفربول المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط وراء المتصدر نابولي (9 نقاط)، ومتفوقا على أياكس الذي يحتل المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما بقي رصيد رينجرز خاليا من النقاط في المركز الأخير.

ويعاني ليفربول مؤخرا، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، حيث أصيب كل من لويس دياز، وترينت ألكسندر أرنولد، وجويل ماتيب، وآرثر ميلو، وأليكس أوكسليد شامبرلين، ونابي كيتا بينما يعاني المدافع أندي روبرتسون من مشكلة في الركبة.

وكان ليفربول قد حقق فوزا مهما على ضيفه رينجرز 2-0، مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.