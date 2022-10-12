تجارة الشيوخ: رفع العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 100% قرار صائب

وصف النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قرار رفع عائد الشهادات الدولارية بنسبة 100% بالقرار الصائب خاصة أنه يتماشى مع رفع أسعار الفائدة عالميًا متوقعاً أن يحدث اقبالاً كبيراً من المصريين بالداخل والخارج على الادخار والاستثمار فى هذه الشهادات.

وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا، و5.25% نصف سنويا، و5.20% ربع سنويا، 5.15% شهريًا، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة على توافر الدولار فى الجهاز المصرفى المصرى الذى يقوم بدور كبير فى تمويل وتشجيع واقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مؤكداً أن مصر تمتلك جهاز مصرفي كبير قادر على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر.

وأكد النائب محمد المنزلاوى أن قرار رفع العائد على الشهادات الدولارية خطوة اقتصادية هامة للغاية وتستهدف جذب أموال المصريين في الخارج البالغ عددهم نحو 14 مليون مصري حسب بيانات وزارة الهجرة عن طريق طرح أدوات جديدة أو رفع العائد، خاصة وأن المركزي الأميركي قام برفع الفائدة عدة مرات حتى وصلت ما بين 3 و3.25 بالمئة، فيما كانت العوائد على الشهادات الدولارية في مصر أقل من 2.5 بالمائة.

وأشار إلى أهمية تلك الخطوة للحفاظ على جذب السيولة الدولارية خاصة وأن أسعار العوائد على الشهادات الدولارية لابد وأن تكون متماشية مع أسعار الفائدة الأميركية ولاشك أن مثل ذلك القرار سيكون له انعكاس قوي وإيجابي على حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج.