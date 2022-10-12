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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية وتشيلي تتفقان على استئناف المفاوضات من أجل ترقية اتفاقية التجارة الحرة

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو

 أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو، أنه اتفق مع الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، على استئناف المفاوضات خلال هذا العام من أجل ترقية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الجانبين اتفقا -اليوم /الأربعاء/- على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى علاقات شراكة استراتيجية، حيث يحتفل البلدان بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية هذا العام، وتبادلا وجهات النظر حول تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والموارد المعدنية وتغير المناخ.
وأوضح رئيس الوزراء الكوري أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تكون بمثابة فرصة لتعزيز تشيلي كشريك في أمريكا الجنوبية، مطالبا بدعم تشيلي لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية.
وكانت تشيلي أول شريك في اتفاقية التجارة الحرة لكوريا الجنوبية وكانت الصفقة بمثابة نقطة انطلاق للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للاستفادة من أسواق أمريكا الوسطى والجنوبية.
وعلى هامش المحادثات، وقعت شركة كوريا لإعادة تأهيل المناجم والموارد المعدنية مذكرة تفاهم مع نظيرها التشيلية بشأن توريد الموارد المعدنية، وتكون مذكرة التفاهم جزءًا من جهود كوريا الجنوبية لتنويع سلاسل التوريد للمواد الخام الرئيسية المستخدمة في البطاريات في خطوة لمواكبة قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء الكوري إن مذكرة التفاهم ستساعد بشكل كبير كوريا الجنوبية في التعامل مع القانون الأمريكي.

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