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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: 70 مليون شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

طالبت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وزراء المالية والزراعة في مجموعة العشرين بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة 70 مليون شخص معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

ونقل مسؤول بوزارة الخزانة عن يلين قولها، في الاجتماع الافتتاحي لوزراء المالية والزراعة بمجموعة العشرين، إن بوتين ومسؤوليه، بمن فيهم مشاركون في اجتماعات واشنطن هذا الأسبوع، يتحملون المسؤولية عن "معاناة إنسانية هائلة" سببتها الحرب.

وقالت "تشمل هذه المعاناة قتل أبرياء في الهجمات الصاروخية التي شنها الرئيس بوتين في أنحاء أوكرانيا أمس"، في إشارة إلى الضربات الجوية الأوسع نطاقا والتي امتدت لأبعد مدى عن خط المواجهة منذ بدء الأزمة في 24 فبراير.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن وزير المالية أنطون سيلوانوف مثل روسيا في الاجتماع وشارك فيه عبر الإنترنت.

وأضاف المصدر أن يلين لم تغادر الاجتماع عندما تحدث الوزير الروسي. 

وقال مسؤولون أميركيون إنها ومسؤولين غربيين آخرين تركوا مقاعدهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل، لكنهم قرروا البقاء لدحض أي نقاط يطرحها متحدثون روس.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة أعلنت عن مساعدات بنحو 10 مليارات دولار هذا العام لتقديم دعم مهم للدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يجب أن يحثوا المؤسسات المالية الدولية على مواصلة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في خطة عملهم للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.

وأضافت أن واشنطن ستدعم أيضا التجميد المؤقت لخدمة الديون للدول التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون وتطلب المساعدة بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تم تبنيه في أواخر عام 2020.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الرئيس الروسى الامن الغذائي فلاديمير بوتين أوكرانيا

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