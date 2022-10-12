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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تُخصص 11 مليار يورو إضافية لصالح برنامج «الجيل القادم» ودعم أوكرانيا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

 أعلنت المفوضية الأوروبية إبرام صفقة تمويل ثنائي الشريحة بقيمة 11 مليار يورو سيتم استخدام عائداتها، لدعم أوكرانيا في إطار برنامج "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي" الرائد.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي -نشرته عبر موقعها الرسمي- أن هذه الصفقة تتألف من خمسة مليارات يورو من السندات ذات الـ 7 سنوات المستحقة في الرابع من ديسمبر 2029 وسند آخر لمدة 20 عامًا بقيمة ستة مليارات يورو مستحق في الرابع من نوفمبر 2042.
وتعليقًا على ذلك قال المفوض المسئول عن الميزانية والإدارة يوهانس هان: إن تمويل الاتحاد الأوروبي هو التعبير الملموس عن تضامنا مع أوكرانيا والدول الأعضاء التي تتعافى من الوباء، واليوم نجحنا في جمع 11 مليار يورو إضافية في ظل ظروف السوق الصعبة من بينها سيتم الإفراج عن ملياري يورو بسرعة لمساعدة أوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية على أرضها".
وأُضيف في البيان: أن الملياري يورو سيتم منحهما إلى أوكرانيا كقروض مُيسرة وستكون هذه الدفعة الأولى من قروض المساعدة المالية الكلية (MFA) التي تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة مليارات يورو لأوكرانيا كانت بروكسل قد تعهدت بها إلى كييف في 20 سبتمبر الماضي.
وتابع: أنه مع هذه الصفقة الأخيرة، تكون المفوضية قد أصدرت 86.6 مليار يورو في شكل تمويل طويل الأجل في إطار برنامج "الجيل القادم" في عام 2022، و157.6 مليار يورو منذ بدء البرنامج في يونيو 2021، ومن هذا الإجمالي تم إصدار 36.6 مليار يورو منذ يوليو الماضي، ويمثل هذا 73% من هدف تمويل المفوضية للبرنامج خلال النصف الثاني من العام، مع المزيد من المعاملات المخطط لها في أواخر أكتوبر ونوفمبر وربما ديسمبر 2022، وفقًا لخطة التمويل المنشورة في يونيو 2022.
وبعد صفقة اليوم جمعت المفوضية حتى الآن ثلاثة مليارات يورو في إطار برنامج MFA لأوكرانيا في النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى 1.2 مليار يورو في وقت سابق في عام 2022، وسيتبع ذلك قروض أخرى لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، كان هذا جزءًا من الدعم الاستثنائي البالغ 19 مليار يورو الذي استطاع برنامج "فريق أوروبا" تخصيصه لأوكرانيا حتى الآن ، بحسب ما جاء في البيان.
 

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