"مستقبل وطن"يستعين لأول مرة بطاقم تحكيم نسائي في دوري الحزب لكرة القدم

استعانت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، بطاقم تحكيم نسائى، للمرة الأولى للمشاركة فى دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية بنسخته الرابعة.

وقالت أمانة الحزب بالمحافظة، إن اللجنة المنظمة استعانت بالتحكيم النسائي، بقيادة نجلاء فتحى رضوان، المحكمة بالدوري الممتاز والمرشحة للقائمة الدولية صاحبة السبع وعشرون عاما.

وأشارت أمانة الحزب بالمحافظة، إلى أنها قامت بالتحكيم في دور ال32 لدورى مستقبل وطن، وتتمتع بالصافرة الجريئة والشخصية القوية والقرارات الحاسمة التى فرضت قرارتها المصيرية على الفرق المشاركة.

وأوضحت أمانة الحزب بالمحافظة، أنه أيضا تم الإستعانة في مركز أجا، بتحكيم نسائى بقيادة إسراء دياب وهي حكم درجة ثالثة بمحافظة الدقهلية، وذلك في مباريات دور ال16، بين فريقي قري "شيوة" و"شبرا البهو"، وأيضا في مبارة نهائي المركز بين فريقي "ميت اشنا" و"ميت دمسيس" وأتسمت بجدية الأداء والقرارات الحاسمة.

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