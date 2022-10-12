مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الشباب بمحافظة هيران بالصومال

أعلن الجيش الصومالي مقتل 20 عنصرًا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة “يَسُومَن” التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.

وأوضح الجيش الصومالي -في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- أن القوات المسلحة تلقت معلومات تفيد بمحاولات الإرهابيين اليائسة شن هجوم على المنطقة، حيث تصدت القوات البواسل الهجوم وألحقت العدو الإرهابي خسائر فادحة، مشيرًا إلى مقتل 3 جنود خلال العملية.

ويقوم الجيش بعمليات تمشيط واسعة لتعقب العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار، وتحقيق الأمن والاستقرار.