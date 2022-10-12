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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اهتمام كبير.. الكرملين يكشف سبب تقديم بوتين معطفه لنظيره الإماراتي

بوتين وبن زايد
بوتين وبن زايد

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد معطفه للوقاية من برد سان بطرسبورج.

وأظهر مقطع الفيديو أن بن زايد خرج من مكان لقائه بوتين وقد ارتدى معطفًا، يبدو أنه للرئيس الروسي.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء على هذه الخطوة، قائلًا إن بوتين قدم معطفه لنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان كإشارة اهتمام.

وحسب “روسيا اليوم”، رد بيسكوف على سؤال صحفي بشأن عما إذا الجانب الإماراتي أعاد المعطف، فقال مازحًا: "لا يمكنني الإجابة عن سؤالك. إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل المزاج المتبادل للرئيسين".

وأضاف أنه حتى إذا لم تتم إعادة هذا المعطف فلن يخلق ذلك أي صعوبات، لافتًا: "لا أعتقد أنه ستكون أي مشكلة".

زيارة لتعزيز التعاون

وزار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان روسيا أمس، في إطار الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة بأوكرانيا للمساعدة في التوصل إلى حلول سياسية فاعلة.

وخلال الزيارة، بحث بن زايد مع بوتين، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرين إلى أن مستوى هذه العلاقات يشهد نمواً متسارعاً.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما لهذا النمو المتواصل في علاقات التعاون بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأطلع بوتين الرئيس الإماراتي تفصيلاً على الوضع في محطة زاباروجيا النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي، فيما أعرب محمد بن زايد عن متابعة الامارات الوضع بشأن المحطة.

وأضاف محمد بن زايد أن الإمارات لعبت دورًا هامًا في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، كما أطلع الرئيس الروسي على موقف الجانب الأوكراني حول العديد من القضايا.

بوتين الشيخ محمد بن زايد الرئيس الروسى محمد بن زايد معطف المعطف

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