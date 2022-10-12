العمل الدولية تحتفل بختام مبادرة تمكين الشباب "روابط" بالعربية

تحتفل منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء ،بختام المرحلة الأولى من مبادرة تمكين الشباب في إطار تنفيذ أنشطة مشروع تشغيل الشباب في مصر "روابط"، الذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي وبتمويل من الحكومة النرويجية.

يقام الحفل بمركز شباب قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن مشروع "حياة كريمة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي؛ وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبمشاركة شيخ العرب عبد الله وكيل مديرية التضامن بمحافظة الغربية، وأعضاء فريق مشروع روابط بمنظمة العمل الدولية، وقيادات مؤسسة الدكتور عبد الأحد جمال الدين للتنمية.

كما يشارك في الحفل عدد من المستفيدين من المبادرة والقيادات المجتمعية وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادة منظمة العمل الدولية للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة" من خلال دعم المجتمعات الريفية بالمراكز المستهدفة.

وفي هذا الإطار قد قامت منظمة العمل الدولية بتنفيذ العديد من المساهمات التي يعد واحد منها هو مبادرة تمكين الشباب، حيث تستهدف تلك المبادرة القرى التي يتضمنها مشروع حياة كريمة لتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين من أجل مستوى معيشة أفضل، وقد نجحت تلك المبادرة في تدريب 240 سيدة ريفية على مهارات ريادة الأعمال ودعمهن لإنشاء مشروعات صغيرة.

وقالت نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر "روابط" : إن تلك المبادرة مرت بعدة مراحل والتي شملت الوصول للفئة المستهدفة من خلال الزيارات المنزلية، مطبوعات التعريف بالمبادرة، وأيضا اللقاءات المجتمعية، ثم مرحلة تدريب المستفيدات على مجالات ريادية الأعمال وكذلك التدريبات الفنية المتخصصة في مجالات تربية الطيور ومهارات الخياطة، بعد انتهاء التدريبات تم تيسير إقراض السيدات لإقامة مشروعات صغيرة من خلال مؤسسة الدكتور عبد الأحد جمال الدين للتنمية، دعمت منظمة العمل الدولية تلك القروض بنسبة 30% كمنحة لا ترد.

نجحت المبادرة في رفع قدرات المشاركات، حيث تم تنفيذ 11 دورة تدريبية على ريادة الأعمال، مدة كل منها خمسة أيام، تم خلالها تدريب 240 سيدة على يد مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وتعلم المشاركات خلال الدورات كيفية اختيار فكرة المشروع، ومهارات التسويق ودراسة السوق، وبعض المهارات المالية. كما تم إعداد أربع دورات تدريبية على مدى ثلاثة أشهر لتدريب 67 سيدة على المهارات الفنية الخاصة بتربية الطيور، بالإضافة إلى دورة تدريبية مدتها شهر للتدريب الفني على مهارات الخياطة بحضور عشر سيدات.

كما تم توفير قروض لـ 37 سيدة لإقامة مشروعات تربية الطيور ومن المخطط إقراض 67 سيدة خلال شهر أكتوبر الجاري، كما أنه من المخطط إقراض عشر سيدات ماكينات خياطة خلال نفس الشهر، ويعمل المشروع على ضمان نجاح السيدات في مشروعاتهن من خلال جلسات إرشادية لتقديم الدعم الفني لهن، وذلك لرفع القيمة المضافة لهذه المشروعات بحيث تسهم في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.